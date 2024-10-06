Умер кардиохирург Ренат Акчурин, оперировавший Бориса Ельцина
После продолжительной болезни скончался известный кардиохирург, академик Российской академии наук, почетный член Академии наук Татарстана Ренат Акчурин. Среди его пациентов был президент РФ Борис Ельцин. Об этом сообщили в полпредстве Татарстана.
Ренату Акчурину было 78 лет. Он являлся лауреатом государственных премий СССР и России. С 2011 года Ренат Акчурин был главой Клуба врачей при Полпредстве Татарстана. Много лет кардиохирург поддерживал рабочие связи с республикой.
В России и за рубежом его знали как специалиста, развивавшего направления в восстановительной, сосудистой и кардиохирургии.
В 1996 году Ренат Акчурин оперировал Бориса Ельцина. Операцию провели после того, как у президента случился инфаркт.