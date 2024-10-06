В Казани ищут людей, повредивших Porsche за 6 млн рублей ради фотографий

В Казани ищут двух молодых людей, которые залезли на Porsche стоимостью 6 млн руб., чтобы сделать фотографии. Мужчины поцарапали и помяли автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Инцидент произошел на ул. Р. Яхина. Один из молодых людей залез на капот, сел на лобовое стекло и принял позу для фотографии. Второй человек делал снимки.

Машина принадлежит каршеринговой компании. Автомобиль сдавали за 25 тыс. руб. в сутки и готовили к передаче новому клиенту.

В прокате отметили, что модель спортивной машины редкая. Ее ремонт обойдется в 100 тыс. руб. За информацию о вандалах объявили вознаграждение в размере 30 тыс. руб.

Диана Соловьёва