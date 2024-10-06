УНИКС выиграл в матче против «Уралмаша» со счетом 87:65

Казанский УНИКС выиграл в матче 5-го тура регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ против «Уралмаша» со счетом 87:65 в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе баскетбольной команды.

«Результат сегодняшнего матча показывает, что победа далась нам легко, но скажу, что мы подходили к игре с большой осторожностью»,— рассказал исполняющий обязанности главного тренера Милан Каракаш.

Форвард УНИКСа Андрей Лопатин заявил, что команда рассматривала «Уралмаш» как претендента на пятерку лучших команд, поэтому игроки «готовились играть каждую минуту и секунду».

По результатам матча самым результативным игроком стал американский защитник Маркос Найт, который заработал для команды 20 очков. Следом идет центровой из США Джален Рейнольдс (17 очков). На третьем месте расположился американский разыгрывающий защитник Тони Тейлор, принесший «УНИКСу» 13 очков.

Перед матчем пресс-служба казанской команды сообщила, что на игре против «Уралмаша» по личным обстоятельствам не будет присутствовать главный тренер Велимир Перасович. Из-за травмы в матче также не смог участвовать атакующий защитник Александр Платунов.

Диана Соловьёва