В Первоуральске отключили воду из-за аварии на коллекторе

В Первоуральске (Свердловска область) снизили давление холодной воды в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на коллекторе водоотведения по ул. Ленина, сообщили в МУП «Водоканал». Отмечается, что работы продлятся до 6 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ

«На текущий момент задействовано 27 специалистов "Водоканала" и пять единиц техники»,— добавили в учреждении. В МУП отметили, что организовали подвоз воды автоцистернами.

По данным «Водоканала», авария на сетях произошла вечером 4 октября. В учреждении подчеркнули, что над устранением проблемы работают все ремонтные и дежурные службы.

Проблемы с водоснабжением в Первоуральске наблюдаются на протяжении длительного времени. Ранее, в июле, заместитель генерального прокурора РФ Сергей Зайцев во время заседания прокуратуры Свердловской области потребовал избавить город от грязной воды.

Василий Алексеев