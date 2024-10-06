В горах Красной Поляны пройдет фестиваль бега

С 10 по 13 октября на Красной Поляны пройдет ежегодный фестиваль горного бега. Об этом сообщает сочинская мэрия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Фестиваль «Роза Ран» проводится в горах Сочи уже девятый раз.

Согласно программе мероприятия, 10 октября состоится забег на вершину горы Роза Пик по горнолыжной трассе, протяженность маршрута – 7 км.

11 октября пройдет командный «сюжетный» забег, в рамках которого его участники пройдут испытания и выполнят задания на различных точках маршрута. 12 октября состоится костюмированный забег. 13 октября атлеты выйдут на три трассы разной степени сложности: 9,4 км, 16 км и 28 км. Для детей организаторы предусмотрели отдельные старты.

Михаил Волкодав