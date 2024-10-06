В Тюменской области погиб пассажир при съезде в кювет Chevrolet Niva

83-летнему водитель Chevrolet Niva стало плохо за рулем, после чего он съехал в кювет на 29 км автодороги Ишим — Казанское, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области. Автомобиль при съезде опрокинулся, водитель получил травмы. «74-летний пассажир погиб на месте происшествия»,— добавили в Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГИБДД по Тюменской области Фото: Пресс-служба ГИБДД по Тюменской области

В пресс-службе отметили, что участники ДТП возвращались с рыбалки. «Обстоятельства ДТП выясняются»,— добавили в ГИБДД.

Василий Алексеев