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В Тюменской области погиб пассажир при съезде в кювет Chevrolet Niva

83-летнему водитель Chevrolet Niva стало плохо за рулем, после чего он съехал в кювет на 29 км автодороги Ишим — Казанское, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области. Автомобиль при съезде опрокинулся, водитель получил травмы. «74-летний пассажир погиб на месте происшествия»,— добавили в Госавтоинспекции.

Фото: Пресс-служба ГИБДД по Тюменской области

Фото: Пресс-служба ГИБДД по Тюменской области

В пресс-службе отметили, что участники ДТП возвращались с рыбалки. «Обстоятельства ДТП выясняются»,— добавили в ГИБДД.

Василий Алексеев

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