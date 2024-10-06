Сочинцам понравились появившиеся в городе электробусы

От сочинцев поступают позитивные отзывы о новых электробусах, которые вышли на линию в начале уходящей недели. Об этом сообщил мэр курорта Андрей Прошунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Сочи Андрея Прошунина Фото: Telegram-канал главы Сочи Андрея Прошунина

Сочи получил девять новых белорусский электробусов благодаря краевой госпрограмме. В начале этой недели они вышли работать на маршрут 2М, который обслуживает центр Сочи. Каждый электробус имеет аккумуляторы, которые обеспечивают машине запас хода до 60 км. Ранее в городе работала только одна подобная машина.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», помимо электробусов, в Сочи работают 250 автобусов на газомоторном топливе. Всего же на курорте ежедневно на линии выходит более 800 автобусов.