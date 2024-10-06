В Высокогорском районе во время движения загорелась «Лада Веста»

В селе Бимери Высокогорского района во время движения загорелся легковой автомобиль «Лада Веста». Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.

Пожарные прибыли на место возгорания, отключили аккумулятор и потушили огонь. Пострадавших в результате инцидента нет.

По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.

МЧС Татарстана напоминает, что водителям нужно регулярно проверять техническое состояние машины и держать в доступном месте автомобиля огнетушитель объемом минимум 5 литров.

Диана Соловьёва