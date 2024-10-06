В Нефтеюганске водитель мопеда погиб после столкновения с Mitsubishi

Водитель мопеда Honda Dio не справился с управлением и столкнулся с Mitsubishi на перекрестке улиц Сургутская и Объездная в Нефтеюганске, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО-Югра). «В результате ДТП водитель мопеда скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. Устанавливаются все обстоятельства происшествия»,— добавили в ГИБДД.

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Ранее в Нефтеюганском районе (ХМАО) водитель Lada Largus погиб после съезда в кювет и опрокидывания машины. Госавтоинспекторы устанавливают причины и обстоятельства аварии.

Василий Алексеев