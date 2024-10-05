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Благоустройство территории у нового театра имени Камала завершено наполовину

Работы по благоустройству территории вокруг нового театра имени Галиасгара Камала в Казани завершены на 52%. Об этом сообщает пресс-служба Главинвестстроя Татарстана.

На текущий момент завершены монтаж металлокаркаса пирса, забивка и бетонирование свай, а также установка каркаса дорожек. Ведутся работы по монтажу деревянного настила, системы автополива, укладке гранита, установке ограждений и прокладке кабеля наружного освещения.

Сейчас специалисты занимаются вертикальной планировкой набережной, бетонированием конструкций, укладкой пресснастила и озеленением территории, включая высадку деревьев и кустарников. На строительной площадке ежедневно трудятся более 100 специалистов.

Анар Зейналов

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