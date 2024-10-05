«Рубин» обыграл дома «Ахмат» 2:0 в матче Мир РПЛ

В 11-м туре Мир РПЛ казанский «Рубин» на своем стадионе одержал победу над «Ахматом» со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Рожков и Даку.

Оба гола в ворота «Ахмата» были забиты в конце каждого из таймов. На 45-й минуте Рожков открыл счет, забив после подачи Кабутова. В добавленное время, на 90+1 минуте, Даку удвоил преимущество команды, замкнув навес от Кабутова.

На 90+8 минуте в ворота «Рубина» был назначен пенальти, но игрок «Ахмата» Тодорович не реализовал его — вратарь казанцев Ставер парировал удар.

После этой победы «Рубин» занимает 7-е место в таблице с 15 очками. В следующем матче команда встретится с «Динамо» Москва на домашнем стадионе в рамках Мир РПЛ. Матч состоится 20 октября.

Анар Зейналов