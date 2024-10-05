В Татарстане завершен капремонт 123 многоквартирных домов

В Татарстане завершены работы по капитальному ремонту 123 жилых домов в 20 муниципальных районах. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин, передает пресс-служба раиса республики.

Всего в рамках программы отремонтировано 550 из запланированных 750 домов. Работы продолжаются на 199 объектах в 17 районах. Министр уточнил, что строительно-монтажные работы выполнены на 96%, а сезонные — на 97%.

К 21 сентября были завершены работы в 427 домах. На тот момент это составляло 94% программы капремонта многоквартирных домов.

Анар Зейналов