Владелец Mercedes-Benz в Екатеринбурге поднял стоимость машины до 49 млн рублей

В Екатеринбурге продавец Mercedes-Benz 1969 года увеличил стоимость автомобиля до 49 млн руб., следует из объявления на сайте «Авито». Ранее, в феврале, владелец планировал продать машину за 33 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сайт Авито Фото: Сайт Авито

По данным объявления, пробег автомобиля составляет 500 км, объем двигателя V8 — 3,5 литров, его мощность — 200 лошадиных сил. «B этом aвтомoбиле, как в современном, пepвым в мире, исполнены пeредние и зaдние зоны дефopмации, тpехточeчноe креплeниe ремней бeзопacнoсти и чeтырех cтупенчатaя автоматическая коробка передач»,— отметил продавец.

Владелец заверил, что в 2024 году автомобиль был «полностью отреставрирован». «По отзывам экспертов, реставрация проведена лучше, чем серийный автомобиль. Не знаю, плюс это или минус, двигатель в родном исполнении, паспорт транспортного средства — оригинал»,— добавил он.

Василий Алексеев