Бывший главный редактор «Союзмультфильма» Папорова умерла в возрасте 82 лет

Экс-главный редактор киностудии «Союзмультфильм» Татьяна Папорова умерла в возрасте 82 лет. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на заявление пресс-службы киностудии.

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Фото: @soyuzmultfilm Татьяна Папорова

Фото: @soyuzmultfilm

Татьяна Папорова родилась 5 ноября 1941 года. До работы в «Союзмультфильме» она была руководителем группы продленного дня в средней московской школе, откуда ушла в 1960 году. Затем она работала корректором в газете «Пионерская правда». В 1965 году госпожа Папорова закончила филологический факультет МГУ.

Татьяна Папорова работала в «Союзмультфильме» с 1968 года в качестве редактора, старшего редактора и члена сценарно-редакционной коллегии. Под ее руководством вышли мультфильмы «Чебурашка», «Ну, погоди!» и «Бременские музыканты». Совместно с японской киностудией она работала над созданием «Приключений пингвиненка Лоло». Пост главного редактора киностудии она заняла в 2006 году.

Никита Черненко