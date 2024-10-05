В Кольцово задержали два рейса Red Wings по техническим причинам

В аэропорту Кольцово (Екатеринбург) по техническим причинам задержаны к вылету несколько рейсов авиакомпании Red Wings, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. В частности, на 5 часов 30 минут был задержан рейс WZ-2029 по маршруту Екатеринбург — Нижний Новгород и на 6 часа 50 минут рейс WZ-1068 по маршруту Екатеринбург — Казань.

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В ведомстве отметили, что вылет рейса WZ-2029 планируется в 14:45, WZ-1068 — в 16:40. «Соблюдение прав пассажиров находится на контроле транспортной прокуратуры»,— добавили в пресс-службе.

Ранее, в сентябре, в Екатеринбурге задерживали по техническим причинам рейсы Red Wings WZ-1069 и WZ-2029. Тогда вылет в Казань был задержан на 6 часа 20 минут, вылет в Нижний Новгород – на 3 часа 55 минут.

Василий Алексеев