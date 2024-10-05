После ДТП в Кургане, где пострадал ребенок, завели уголовное дело

По факту ДТП с участием ребенка в отделе полиции №3 УМВД России по Кургану возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Водитель, наехавший на 10-летнего ребенка, на данный момент привлечен к административной ответственности, сообщает УМВД России по Курганской области.

По данным полиции, вечером 3 октября 28-летний водитель автомобиля Nissan Xtrail двигался по улице Тобольная со стороны улицы Пушкина в сторону улицы Коли Мяготина. На перекрестке, проигнорировав требования знака «Движение направо», повернул налево на улицу Коли Мяготина. Не предоставив преимущества в движении пешеходу, сбил ребенка, который пересекал дорогу по нерегулируемому переходу. В результате ДТП несовершеннолетний получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение.