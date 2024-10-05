В Сочи мотоциклист погиб в результате ДТП с грузовиком на серпантине

В Лазаревском районе Сочи 38-летний водитель мотоцикла на закруглении дороги столкнулся с грузовиком и погиб. Об этом сообщили в пресс-службе УВД по городу Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УВД по городу Сочи Фото: УВД по городу Сочи

По предварительным данным, водитель мотоцикла «Ямаха» на закруглении дороги выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем.

«В результате аварии байкер погиб. По факту ДТП проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего»,— говорится в сообщении.

Тат Гаспарян