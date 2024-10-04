Мэрия Ярославля отменила постановление об объединении школ и детсадов

В Ярославле постановление о реорганизации образовательных учреждений и создании Образовательного комплекса «Прогрессия» признано утратившим силу. Соответствующее постановление 4 октября подписал мэр Артем Молчанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэрия Ярославля

Фото: Алла Чижова Мэрия Ярославля

Фото: Алла Чижова

В «Прогрессию» должны были войти школы №49, 42 и 7 и детские сады №37, 75, 102 и 124. Родители учеников школы №42 выступили против слияния, губернатор Михаил Евраев поручил изменить решение. В министерстве образования Ярославской области сообщили, что мэрия разработала новые варианты объединения школ.

Как сообщал «Ъ-Ярославль», планируется, что школа №42 станет базовой для третьего образовательного комплекса, в который также войдут школа №7 и детские сады №75 и 102. Эту информацию в министерстве образования не опровергли, но и не подтвердили.

Алла Чижова