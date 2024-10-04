В Ярославле снесли бывшую пивоварню

В Ярославле снесли историческое здание «Пивоваренного завода М.А. Труновой (Некрасовские казармы)», 1860-е. Об этом сообщила градозащитница Ольга Мазанова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Здание находится на проспекте Октября и было исключено из перечня выявленных объектов культурного наследия (ОКН) Ярославской области 25 июня 2024 года, тогда же было отказано во включении объекта в единый государственный реестр ОКН народов России. Соответствующий приказ подписала заместитель руководителя государственной службы охраны объектов культурного наследия Елена Субботина. Отметим, что в перечне ОКН здание пробыло с декабря 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

«Здание пивоварни М.А. Труновой (Некрасовские казармы) 1860-х годов включено в перечень выявленных объектов культурного наследия Ярославской области. Что дальше? покажет время. Но сам факт признания уже важен. Напомню, что сохранившаяся во дворах проспекта Октября постройка - является свидетелем становления ярославского пивоварения»,- писал тогда краевед Алексей Ионов.

Как сообщает портал «76.ru» со ссылкой на мэрию, снос согласован и выполняется на основании судебно-строительной экспертизы, которая установила непригодность для эксплуатации и аварийность объекта.

Алла Чижова