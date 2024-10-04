В Кургане будут судить бывшего руководителя МУП «Прометей»

Следователи управления СК РФ по Курганской области направили в суд уголовное дело бывшего исполняющего обязанности директора муниципального предприятия «Прометей». В отношении него утверждено обвинение в некачественном оказании услуг и неисполнении решений суда, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

По данным следствия, с сентября 2023 года по март 2024-го, будучи исполняющим обязанности директора МУП «Прометей», обвиняемый ненадлежаще обслуживал многоквартирные дома, в результате чего жильцы проживали в опасных для их здоровья условиях. В результате такого нарушения одна из жительниц дома поскользнулась на наледи, которая образовалась после интенсивных испарений из подвала дома. Пострадавшая получила травмы.

Кроме того, обвиняемый не исполнил 28 решений судов о необходимости организации и проведения ремонтов многоквартирных домов.

Уголовное дело было возбуждено по ч.1 ст.238 и ч.2 ст.315 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, а также злостное неисполнение муниципальным служащим вступившего в законную силу решения суда).

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», бывший исполняющий обязанности директора МУП «Прометей» был задержан в августе 2024 года по подозрению в превышении полномочий при заключении договоров строительного подряда на ремонт аварийного жилья. За пособничество по этому делу также задержали руководителей двух строительных организаций. По версии следствия, с сентября 2023 года по март 2024 года руководитель МУПа заключил с ними договоры подряда на ремонт многоквартирных домов без проведения конкурса. Кроме того, муниципальное предприятие является единственной организацией в Кургане, обслуживающей ветхое и аварийное жилье. Однако в дальнейшем обвиняемые так и не провели ремонтно-строительные работы, изготовив фиктивные акты о выполненном ремонте. Ущерб составил более 9 млн руб.