На Урале прокуратура начала проверку травмирования второклассника в школе

В поселке Калья (Североуральский ГО, Свердловская область) ученик второго класса решил скатиться по перилам и упал с высоты 1,5 м. Прокуратура Североуральска начала проверку, сообщили в пресс-службе областного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По предварительным данным прокуратуры, 1 октября около 13:30 учеников 2 класса школы №14 вышел из кабинета и решил скатиться по перилам лестницы. «В один из моментов рюкзак перевесил и ребенок, не удержавшись, упал с высоты 1,5 м»,— сказано в сообщении.

Ребенка доставили в больницу. Во время проверки прокуратура даст правовую оценка действиям сотрудников школы в части соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

Полина Хабарова