Вице-премьер Чернышекно оценил ход строительства концертного центра «Сириус»

Зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко с рабочим визитом посетил Сочи и федеральную территорию Сириус. В частности, в преддверии Дня учителя вице-премьер осмотрел сочинскую гимназию №9, сообщает пресс-служба администрации Сочи. Также господин Чернышенко оценил ход строительства концертного центра «Сириус».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

«Нет более важной инвестиции, чем воспитание наших детей. Они – настоящие граждане, которые должны обеспечить суверенитет России: технологический, экономический, культурный. Педагоги – уникальные люди, которые выбрали для себя благородное и ответственное дело: учить и воспитывать будущее поколение», – сказал Дмитрий Чернышенко на встрече в сочинской гимназии и поблагодарил педагогов за труд, также поздравив с наступающим праздником.

В официальном Telegram-канале правительства РФ отметили, что строящийся концертный зал «Сириус» станет передовым культурно-музыкальным комплексом мирового значения. Отмечается, что главной особенностью площадки является уникальная акустика и трансформирующаяся сцена.

Вячеслав Рыжков