В Челябинской области ожидаются заморозки до -10 градусов и снег

Госавтоинспекция Челябинской области предупреждает автомобилистов об ухудшении погоды: в отдельных районах ожидается снег, а температура снизится до -10 градусов Цельсия, сообщает пресс-служба ведомства.

«Во избежание ДТП, для сохранения жизни и здоровья окружающих, по возможности, воздержитесь от поездки на автомобиле. Если вы все же выехали, избегайте опасных маневров, выбирайте скорость и маршрут передвижения с учетом имеющихся сведений о состоянии дорожной ситуации»,— рекомендует ГАИ региона.

По данным Челябинского гидрометцентра, заморозки до -9 градусов ожидаются ночью 5 октября в горох и низинах. В среднем по региону ночная температура воздуха составит +1,-4 градуса. Днем 5 октября ожидается +13,+18 градусов тепла. Осадки синоптики предсказывают ночью и днем 6 октября в виде небольшим и кратковременных дождей. Температура воздуха в ночь с субботы на воскресенье составит +2,+7, в низинах заморозки до -3 градусов Цельсия. Днем 6 октября будет +15,+20, при натекании облачности до +10 градусов.