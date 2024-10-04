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Экс-главврач госпиталя ветеранов войн в Уфе не смог восстановиться на работе

Бывшему главному врачу республиканского госпиталя ветеранов войн Халилу Мустафину не удалось восстановиться в должности. Кировский районный суд Уфы, а вслед за ним и Верховный суд Башкирии не нашли оснований для удовлетворения иска к региональному минздраву, в котором господин Мустафин просил обязать ответчика восстановить его на работу и взыскать 500 тыс. руб. морального ущерба.

Трудовой договор с Халилом Мустфиным был досрочно расторгнут в декабре 2023 года, следует из материалов дела. По мнению господина Мустафина, расторжение было незаконным, а его причиной стала его «активная позиция в вопросе строительства нового корпуса госпиталя ветеранов войн».

В апреле 2023 года Халил Мустафин выступил на совещании в СКР, после чего Александр Бастрыкин «высказал претензии руководству республики, что отразилось на истце», говорится в решении.

После того как суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска к минздраву, господин Мустафин подал апелляционную жалобу, отмечая, что работодателем не доказано наличие законного основания увольнения, допущены злоупотребление правом и дискриминация в сфере труда.

Верховный суд Башкирии согласился с позицией Кировского районного суда Уфы, не усмотревшего нарушений при увольнении. Было установлено, что министерство уполномочено решать кадровые вопросы в подведомственных ему учреждениях, одним из которых является госпиталь, а при принятии решения об увольнении не требуется указывать его причины. Также суд учел, что истцу выплатили компенсацию в размере трехкратного среднемесячного заработка, а связи между увольнением и позицией главврача по поводу строительства нового корпуса госпиталя не подтверждены доказательствами, указал суд.

Идэль Гумеров

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