«Ярдормост» погасил налоговый долг после вмешательства прокуратуры

В Ярославской области АО «Ярдормост» (принадлежит правительству области) выплатило 106 млн руб. в качестве задолженности по налогу на добавленную стоимость. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Долг был выявлен в ходе проверки ведомства на предмет исполнения законодательства о налогах и сборах.

«Задолженность образовалась в связи с начислением налога после поступления на счета организации денежных средств в рамках оплаты исполненных в 2023 году государственных и муниципальных контрактов и отсутствием новых поступлений в первом полугодии текущего года»,— сообщили в прокуратуре.

Прокуратура района внесла представление об устранении нарушений руководству организации. По итогам его рассмотрения задолженность погашена.

Алла Чижова