Похититель кенгуру арестован в Ярославле

Заволжский суд Ярославля сегодня арестовал 31-летнего жителя Вологодской области Ивана Некрасова, которого подозревают в краже трех кенгуру из зоопарков. Об этом сообщает корреспондент «Ъ-Ярославль» из зала суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Суд рассматривал только ярославский эпизод, по нему предъявлено обвинение в краже с незаконным проникновением в помещение (п. б ч. 2 ст. 158 УК РФ). Иван Некрасов признал свою вину и написал явку с повинной. В ходе судебного заседания он просил прощения и плакал. «Я просто увидел его и украл. Я просто гулял по зоопарку, хотел львиный рык услышать и с канадским волком сфотографироваться. И все, больше ничего не хотел делать. Я прошу прощения»,— сказал обвиняемый. Также он рассказал, что хотел обменять украденного кенгуру на макаку.

Адвокат Екатерина Сентищева считает, что обвиняемый мог совершить кражи из-за проблем с психическим здоровьем.

«Если пресса будет сейчас присутствовать в зале судебного заседания, то может сделать вывод о том, что он не совсем здоров, скорее всего, психически. Скорее всего, он совершил данное преступление в связи с тем, что он не совсем здоров»,— сказала адвокат и добавила, что мотивы совершения преступления «детские»: «увидел детенышей и не смог удержаться».

Адвокат просила суд не принимать решение об аресте из-за возможного психического расстройства обвиняемого. Защитник сообщила, что Некрасов «очень переживает» в связи с гибелью одного из похищенных кенгуру. Животное задохнулось во время транспортировки в сумке. Адвокат со ссылкой на слова Ивана Некрасова сообщила, что на территорию калужского парка он проник ночью, после чего открутил проволку, зашел в вольер и похитил двух детенышей.

Ранее Иван Некрасов был судим за мелкие кражи, отбывал наказание в местах лишения свободы. В приговорах судов Вологодской и Архангельской областей указывается на то, что он наблюдался в психиатрическом диспансере. Представитель следствия указал, что обвиняемый склонен к бродяжничеству, в Ярославской области не проживает, имеет отрицательную характеристику, следовательно, может скрыться от правоохранительных органов.

4 октября суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Ивану Некрасову меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 26 дней. «Ъ-Ярославль» сообщал, что кражи трех кенгуру произошли в конце сентября из Ярославского зоопарка (кенгуренок Крош) и калужского Парка птиц «Воробьи». Подозреваемый был задержан в Александрове Владимирской области с одним из животных.

Алла Чижова