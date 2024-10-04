«Ария», «Лебединое озеро» и фильм «Руки Вверх!»

В Челябинске на предстоящей неделе можно будет посетить концерты групп «Ария» и «Танцы Минус». Также состоятся выступления Владимира Преснякова и Александра Серова. В театрах представят балет «Лебединое озеро», спектакли «Раневская. Одинокая насмешница» и «Сын». В городе пройдут выставки «Лес чудес» и «Где у бабочки дом?», а также в прокате появятся фильмы «Руки Вверх!» и «Битва пап».

Концерты

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Инфантьев, Коммерсантъ Фото: Никита Инфантьев, Коммерсантъ

В «Галактике развлечений» 5 октября состоится концерт знаменитой метал-группы «Ария». Коллектив посетит Челябинск в рамках камерного тура «Это рок». Программа включает в себя редко исполняемые и забытые песни группы всех периодов. Стоимость билета — 2,5 тыс. руб. Возрастное ограничение 12+.

Во Дворце спорта «Юность» 5 октября пройдет фестиваль «Дискач 90-х». В нем участвуют артисты, чьи песни были популярными в эпоху 90-х годов. На сцену выйдут группы «Технология», «На-На», «Отпетые мошенники», Faktor 2, бывшая участница группы «Стрелки» Юлия Беретта, группа «Русский размер», «Динамит», «Турбомода», Игорь Сорокин. Стоимость билета – от 1,6 тыс. до 3,2 тыс. руб. Возрастное ограничение 12+.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Покалякин, Коммерсантъ Фото: Илья Покалякин, Коммерсантъ

В «МТС Live Холл» 6 октября на сцену выйдет эстрадный певец Владимир Пресняков. Зрителей ждет музыкальное шоу, в рамках которого артист исполнит свои хиты — «Стюардесса по имени Жанна», «Странная», «Слушая тишину», «У тебя есть я», «Замок из дождя» и другие. Стоимость билета – от 1,5 тыс. до 7 тыс. руб. Возрастное ограничение 18+.

В «МТС Live Холл» 10 октября выступит эстрадный певец Александр Серов. Концерт состоится в рамках юбилейного тура «70». Артист исполнит такие хиты, как «Я люблю тебя до слез», «Мадонна», «Ты меня любишь», «Сюзанна» и многие другие. Стоимость билета – от 1,9 тыс. до 6 тыс. руб. Возрастное ограничение 12+.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Покалякин, Коммерсантъ Фото: Илья Покалякин, Коммерсантъ

В «МТС Live Холл» 11 октября пройдет концерт рок-группы «Танцы Минус». В концертную программу войдут песни из последних альбомов коллектива «С5етель» и «Круги», а также хиты «Половинка», «Город», «Цветут цветы» и другие. Стоимость билета – от 1,7 тыс. до 4,5 тыс. руб. Возрастное ограничение 12+.

Спектакли

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Воробьева Фото: Ольга Воробьева

Во Дворце культуры железнодорожников 7 октября пройдет спектакль «Раневская. Одинокая насмешница». Постановка посвящена известной советской актрисе Фаине Раневской. Действие происходит в ее московской квартире. К героине приходят различные посетители, с которыми она раскрывает свой характер, каждый раз по-разному — зритель видит ее как ранимой и одинокой женщиной, так и гордой и неординарной личностью. Стоимость билета составляет от 1,7 тыс. до 3,3 тыс. руб. Возрастное ограничение 12+.

Во Дворце культуры железнодорожников 10 октября покажут балет «Лебединое озеро». Его исполнят артисты труппы «Классический национальный русский балет», в которую входят разновозрастные представители балетных школ России. На сцене развернется классический сюжет о девушке Одетте, проклятой колдуном и ставшей лебедем, и влюбившимся в нее принце Зигфриде. Стоимость билета – от 1,4 тыс. до 3 тыс. руб. Возрастное ограничение 6+.

В «Камерном театра» 11 октября покажут спектакль «Сын». Постановка опирается на произведение французского драматурга Флориана Зеллера «Папа. Мама. Сын». Главным героем спектакля является подросток Николя, тяжело переживающий развод родителей. Пытаясь понять новую открывшуюся для него сторону жизни, мальчик сталкивается с экзистенциальной трагедией, участниками которой становятся все члены семьи. Стоимость билета – от 500 до 1,5 тыс. руб. Возрастное ограничение 16+.

Выставки

В «Челябинском центре искусств» открылась выставка «Лес чудес» Василия Шамкина. Она приурочена к 75-летию художника. На выставке представлены живописные и графические работы с лесными пейзажами. Картины будут выставлены до 27 октября. Вход свободный. Возрастного ограничения нет.

В детской библиотеке имени Максима Горького также открылась выставка челябинского художника-энтомолога Александра Разбойникова «Где у бабочки дом?». Главной темой его творчества является красочность бабочек. Александр Разбойников является автором рукописной книги «Бабочки Челябинской области» и картины «Пантеон бабочек», где изображено порядка 167 видов бабочек. Выставка продлится до 31 октября. Возрастное ограничение 6+.

Кино

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Про:взгляд Фото: Про:взгляд

В кинотеатре имени Александра Пушкина 5 октября покажут фильм немецкого режиссера Маттиаса Гласнера «Жизнь». Он рассказывает о семье Лунис, в которой каждый переживает свое несчастье. Дирижер Том всего себя посвящает новой композиции, его сестра, имеющая проблемы с алкоголем, заводит роман с женатым боссом, а их мать радуется, когда отца семейства помещают в дом престарелых. Однако всем членам семьи Лунис предстоит встретиться и столкнуться с проблемами друг друга лицом к лицу. Главные роли сыграли Ларс Айдингер, Коринна Харфух, Лилит Штангенберг и Рональд Церфельд. Фильм транслируется на немецком языке с русскими субтитрами. Стоимость билета – 250 руб. Возрастное ограничение 18+.

В челябинских кинотеатрах 10 октября в прокат выйдет фильм «Руки Вверх!». Он посвящен творческому пути Сергея Жукова и истории становления поп-группы. Главные роли сыграли Сергей Жуков, Влад Прохоров, Илья Русь, Энджел Жуков. Стоимость билета в зависимости от кинотеатра и времени посещения можно узнать на официальных сайтах покупки билетов. Возрастное ограничение 12+.

В кинотеатрах Челябинска 10 октября также появится новый фильм «Битва пап». Главные герои — возлюбленные Костя и Маша, планирующие свадьбу. Отец жениха является военным на пенсии, он хочет отпраздновать событие в Доме офицеров и пригласить всех родственников. Папа Маши — владелец крупного бизнеса. Ему важно предстать в хорошем свете перед партнерами, поэтому он хочет устроить свадьбу дочери в Дубае. В итоге празднество становится полем боя для двух упрямых пап, желающих организовать все по-своему. Главные роли сыграли Максим Лагашкин, Александр Златопольский, Алиса Лозовская и Константин Раскатов. Стоимость билета в зависимости от кинотеатра и времени посещения можно узнать на официальных сайтах покупки билетов. Возрастное ограничение 12+.

Ольга Воробьева