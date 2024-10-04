Большинство жителей Челябинска заявили о гендерном неравенстве в уровне зарплат

По мнению 65% опрошенных челябинцев, мужчины зарабатывают больше, чем женщины на аналогичных должностях. Каждый второй утверждает, что женщины получают на 10-20% меньше, а каждый третий — что разница может достигать 30%. 64% респондентов считают такую ситуацию несправедливой, выяснили в ходе опроса жителей города Club 500 и исследовательский центр «Зарплаты.ру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Чаще всего женщины вынуждены бороться с предвзятым к ним отношением в ситуациях, связанных с карьерным ростом. Так, почти 30% опрошенных сталкиваются со стереотипами при повышении в должности. Каждая пятая замечает их при приеме на работу. Гендерный разрыв ощущается при распределении рабочих задач и обязанностей (15% респондентов заявили об этом) и при принятии решения о повышении зарплаты (13%). Также челябинкам сложнее занять руководящую должность — около 88% опрошенных отметили, что из-за предубеждений это не всегда возможно.

Из-за гендерных стереотипов жительницы Челябинска становятся менее уверенными в себе: 60% боятся утратить баланс между жизнью и работой, 45% — конкуренции с коллегами-мужчинами, а 35% — выгореть из-за большой нагрузки и ответственности. Около 90% жительниц Челябинска работают упорнее, чем мужчины. Среди ключевых предубеждений — чрезмерная эмоциональность, недостаток компетенций и неспособность найти баланс между семьей и карьерой,

Однако за последние пять лет предпринимательницы Челябинска начали замечать изменения. Больше половины из них говорят, что отношение к женщинам коллег мужского пола стало более уважительным. И если те и сохраняют скрытые предубеждения, они прислушиваются к мнению женщин. Около 9% респонденток стало легче работать с клиентами, партнерами и инвесторами благодаря своим достижениям в бизнесе.

По итогам опроса эксперты составили топ-5 инструментов, которые могут помочь преодолеть гендерные стереотипы по мнению респондентов. Это поддержка женского предпринимательства (51% опрошенных назвали этот метод), создание безопасных пространств для обмена опытом (35%), публичные кампании по повышению осведомленности (27%), внедрение гендерных квот в управленческих позициях (22%) и введение образовательных программ/курсов по гендерному равенству (21%).

Виталина Ярховска