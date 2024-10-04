Челябинское УФАС возбудило дело из-за звуковой рекламы в Арт-сквере

Управление ФАС России по Челябинской области возбудило дело по звуковой рекламе медицинского центра и магазина на набережной реки Миасс. Комиссия рассмотрит его 29 октября, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Реклама распространялась в Арт-сквере на набережной реки Миасс в Челябинске. Местный житель обратился в УФАС с жалобой на рекламу медцентра «Династия» и магазина «Штурман», которые распространялись с помощью колонок на столбах освещения. Ведомство установило, что это оборудование со звуковым сопровождением установило ООО «Рекламное агентство "Олимп"».

С августа 2021 года распространение рекламы с помощью колонок, располагаемых на стенах, крышах и других элементах зданий или иных сооружений запрещено, подметили в челябинском УФАС.