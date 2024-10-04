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Власти Екатеринбурга утвердили пять новых парковок для экскурсионных автобусов

Администрация Екатеринбурга утвердила пять дополнительных парковок для туристических автобусов. Как сообщили в пресс-службе мэрии, теперь в городе работают 11 таких площадок.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным городской администрации, экскурсионные автобусы могут парковаться на следующих участках:

  • напротив Колледжа имени Ползунова (пр. Ленина, 28);
  • напротив Екатеринбургского зоопарка (ул. Мамина-Сибиряка, 189);
  • напротив Храма на Крови (ул. Царская,10); напротив Оперного театра (пр. Ленина, 46 «а»);
  • напротив здания Штаба Центрального военного округа (пр. Ленина/ул.Кузнечная);
  • напротив Президентского центра Б. Н. Ельцина (ул. Бориса Ельцина, 3).
  • напротив Окружного дома офицеров со стороны Площади Советской Армии (вдоль ул. Луначарского);
  • напротив здания гостиницы «Маринс Парк отель» (территория железнодорожного вокзала);
  • напротив здания торгово-развлекательного центра «Сити Центр», (пр. Ленина, 50, вдоль проспекта Ленина после перекрестка с улицей Луначарского).
  • культурно-просветительский центр «Эрмитаж-Урал» (ул. Вайнера, 11);
  • Свердловский краеведческий музей (ул. Малышева, 46).

С октября появятся соответствующие знаки на территории «Грин Парк Отеля» (ул. Народной Воли, 24); напротив здания Главного учебного корпуса УрФУ (ул. Мира, 19).

В марте мэр Алексей Орлов на заседании Совета неравнодушных горожан поручил проработать вопрос создания парковок для экскурсионных автобусов. По словам главы города, это связано с тем, что уральская столица занимает лидирующие места среди городов России по количеству гостей.

Полина Хабарова

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