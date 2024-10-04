Власти Екатеринбурга утвердили пять новых парковок для экскурсионных автобусов

Администрация Екатеринбурга утвердила пять дополнительных парковок для туристических автобусов. Как сообщили в пресс-службе мэрии, теперь в городе работают 11 таких площадок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным городской администрации, экскурсионные автобусы могут парковаться на следующих участках:

напротив Колледжа имени Ползунова (пр. Ленина, 28);

напротив Екатеринбургского зоопарка (ул. Мамина-Сибиряка, 189);

напротив Храма на Крови (ул. Царская,10); напротив Оперного театра (пр. Ленина, 46 «а»);

напротив здания Штаба Центрального военного округа (пр. Ленина/ул.Кузнечная);

напротив Президентского центра Б. Н. Ельцина (ул. Бориса Ельцина, 3).

напротив Окружного дома офицеров со стороны Площади Советской Армии (вдоль ул. Луначарского);

напротив здания гостиницы «Маринс Парк отель» (территория железнодорожного вокзала);

напротив здания торгово-развлекательного центра «Сити Центр», (пр. Ленина, 50, вдоль проспекта Ленина после перекрестка с улицей Луначарского).

культурно-просветительский центр «Эрмитаж-Урал» (ул. Вайнера, 11);

Свердловский краеведческий музей (ул. Малышева, 46).

С октября появятся соответствующие знаки на территории «Грин Парк Отеля» (ул. Народной Воли, 24); напротив здания Главного учебного корпуса УрФУ (ул. Мира, 19).

В марте мэр Алексей Орлов на заседании Совета неравнодушных горожан поручил проработать вопрос создания парковок для экскурсионных автобусов. По словам главы города, это связано с тем, что уральская столица занимает лидирующие места среди городов России по количеству гостей.

Полина Хабарова