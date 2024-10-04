В Угличе водителя приговорили к 6 годам за гибель жены и сына в аварии

В Угличе суд вынес приговор 45-летнему жителю Московской области за ДТП, в котором погибли его жена и сын. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

Суд установил, что в июне 2024 года обвиняемый, его супруга и сын распивали алкоголь на даче в Угличском районе. После чего поехали купаться, по пути домой водитель не справился с управлением и машину занесло в карьер, где она впоследствии затонула. Погибли пассажиры машины: супруга и сын водителя.

Водитель признан виновным по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное в состоянии алкогольного опьянения). Ему назначено 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор в силу не вступил.

Алла Чижова