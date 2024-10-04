Урбанист Капков: свердловским городам стоит привлекать молодежь колледжами

Председатель совета директоров Московского центра урбанистики Сергей Капков рассказал, что привлечь жителей в малые города может помочь развитие образовательной инфраструктуры, в первую очередь — профессиональных колледжей. Открытая лекция о ревитализации малых городов прошла в рамках форума 100+ TechnoBuild.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Руководитель центра исследований экономики культуры, городского развития и креативных индустрий Экономического факультета Московского государственного университета (МГУ) имени М.В.Ломоносова Сергей Капков Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Следующая фотография 1 / 2 Руководитель центра исследований экономики культуры, городского развития и креативных индустрий Экономического факультета Московского государственного университета (МГУ) имени М.В.Ломоносова Сергей Капков Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

«Свердловская область — это промышленный регион, и она должна быть неким пылесосом по вытягиванию молодых людей из близлежащих областей»,— сказал господин Капков. Он отметил, что на Среднем Урале есть хорошая промышленная школа, и она может обеспечивать молодых людей качественным образованием.

По словам Сергея Капкова, города конкурируют между собой за людей и, в первую очередь, за молодежь. В пример он привел Первоуральск, где есть колледж белой металлургии (Первоуральский металлургический колледж) и крупные промышленные предприятия. В городе молодой человек может получить профильное образование, а затем там же устроиться на работу по специальности.

Ранее Первоуральский металлургический колледж посетил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Он заявил о планах создать в Первоуральске третий в стране центр подготовки мастеров производственного обучения. Технопарк будет специализироваться машиностроении, металлургии, топливно-энергетическом комплексе, электротехнической и горнодобывающей промышленности, информационных технология, поскольку эти сферы развиты в Свердловской области.

Анна Капустина