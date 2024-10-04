В Сириус приедут ученые-химики из 39 стран мира

С 7 по 12 октября на федеральной территории Сириус пройдет Менделеевский съезд — крупнейшее научное событие в мире в области химии. Съезды проводятся раз в пять-семь лет и собирают на своих площадках лучших представителей отрасли. XXII Менделеевский съезд в Сириусе объединит 4 тыс. участников из 39 стран мира, сообщили «Ъ-Сочи» в пресс-службе федеральной территории.

Мероприятие в Сириусе посвящено 190-летию Д. И. Менделеева и 300-летию основания Российской Академии наук.

В течение пяти дней ученые из Китая, Аргентины, Бразилии, Великобритании, Вьетнама, Германии, Италии, Непала, Японии и других стран будут обсуждать роль химической науки и материаловедения в достижении технологического суверенитета России. В программу включены пленарные и секционные доклады, симпозиумы, круглые столы.

Отдельные секции посвящены развитию и популяризации химии среди школьников и студентов. В Образовательном центре «Сириус» впервые проходит детская химическая программа в рамках съезда. Дети работают над прикладными проектами, которые представят экспертам в конце программы.

Для студентов пройдет Молодежная научная школа по медицинской химии. Они выступят с блиц-докладами о своей работе, представят исследования, а авторы лучших докладов выступят на симпозиуме, который запланирован на заключительные дни Менделеевского съезда.

В дни съезда в Сириусе пройдет большой Фестиваль науки. Он будет длиться три дня. Все желающие смогут посетить открытые лаборатории, химические шоу, научные викторины и квесты.

Александра Каверина