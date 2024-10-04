Похищенного кенгуру вернули в Ярославль

В Ярославль возвращен похищенный из городского зоопарка кенгуру по кличке Крош. Об этом сообщили в зоопарке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославский зоопарк Фото: Ярославский зоопарк

Животное сразу поместили в ветеринарную клинику, где специалисты проверили кенгуренка и провели все необходимые манипуляции. «Малыш здоров и ему уже ничего не угрожает»,— подчеркнули в зоопарке.

Ближайшие дни Крош пробудет в клинике, после чего будет возвращен к своим родителям. О дате в учреждении пообещали сообщить дополнительного.

«Искренне благодарим каждого, кто принимал участие в поиске нашего малыша, сочувствовал и сопереживал»,— говорится в сообщении зоопарка.

Напомним, что кенгуру Крош пропал из Ярославского зоопарка 27 сентября. 3 октября подозреваемый в его краже, а также хищении двух кенгуру из калужского парка, был задержан. Один из кенгурят погиб. Ярославского детеныша нашли 3 октября в Королеве Московской области.

Алла Чижова