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Мэрия Екатеринбурга утвердила план строительства дублера Кольцовского тракта

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект межевания планировки для строительства дублера Сибирского тракта (около 10 км) протяженностью 830 м. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, проект планируют реализовать до 2045 года.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Участок пройдет параллельно существующей трассе и соединит улицы Химмашевскую и Славянскую. Дублер будет иметь две полосы шириной 3,5 м. Отмечается, что с каждой стороны расположатся трехметровые тротуары и велосипедные дорожки.

Также проект предусматривает строительство ул. Новой-2 протяженностью 206 м. «Она расположится перпендикулярно дублеру и послужит заездом в частный сектор, расположенный между Славянской и Химмашевской»,— рассказали в мэрии.

Напомним, на ЕКАД планируют построить первую на региональных дорогах Свердловской области трехуровневую развязку — она расположится на пересечении с Березовским трактом.

Полина Хабарова

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