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Авиакомпания «Азимут» обновила расписание рейсов из Сочи и Минеральных Вод

«Азимут» внес изменения в график ряда рейсов из Сочи и Минеральных Вод. Коррекция графика связана с режимом использования воздушного пространства в Израиле, Ираке и Иране, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

С пятницы, 4 октября, изменится расписание рейсов из Сочи в Тель-Авив. Перелеты будут выполняться по новым временным интервалам. Первый рейс вылетает из Сочи в 14:00 и прибывает в Тель-Авив в 16:50, второй вылетает в 17:50 и приземляется в Тель-Авиве в 20:30. Обратные рейсы также скорректированы.

Рейсы из Сочи в Дубай теперь будут отправляться в 08:30 с прибытием в Дубай в 13:10. Следующий самолет в Дубай отправится в 14:10 и приземлится в 17:00.

Также изменился график рейсов в Ярославль, которые будут вылетать из Сочи в 21:00. Посадка запланирована на 00:40 (+1). Следующий рейс отправится в 1:40 5 октября. Самолет приземлится в Ярославле в 5:10.

Изменения коснутся и рейсов из Минеральных Вод. С 5 октября рейс в Дубай будет отправляться в 08:05, а прилетать — в 12:40. Следующий самолет вылетает в 13:40. Посадка произойдет в 16:40. Также скорректированы расписания на рейсы в Челябинск и Тюмень.

Для каждого аэропорта указано местное время. Полный перечень изменений можно найти в Telegram-канале воздушного перевозчика.

Авиакомпании уточнила, что при желании пассажиры могут вернуть билеты и средства, если их рейсы попали под корректировку графика.

Мария Удовик

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