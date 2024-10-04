В Екатеринбурге временно изменятся маршруты пяти трамваев

В Екатеринбурге в связи с ремонтом трамвайных путей на участке от ул. Сыромолотова, 14в до Сиреневого бульвара временно изменятся схемы движения пяти маршрутов. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, это касается трамваев, которые следуют от остановки «Уральский федеральный университет» до конечной «40 лет ВЛКСМ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Ремонтные работы будут проходить в четыре этапа: 12 и 13 октября, 19 и 20 октября, 26 и 27 октября, 3 и 4 ноября. В эти дни трамваи будут ходить следующим образом:

№ 8: станция Машиностроителей — ул. Победы — проспект Космонавтов — ул. Луначарского — проспект Ленина — УрФУ — ул. Гагарина — ул. Блюхера — ст. Шарташ.

№ 13: станция 7 Ключей — ул. Техническая — ул. Халтурина — Верх-Исетский бульвар — проспект Ленина — УрФУ — ул. Гагарина — ул. Блюхера — ст. Шарташ.

№ 15: ст. Вторчермет — ул. 8 Марта — ул. Радищева — ул. Московская — проспект Ленина — гостиница Исеть.

№ 23: ст. Машиностроителей — ул. Бебеля — ул. Халтурина — Верх-Исетский бульвар — ул. Челюскинцев — ул. Уральская — ст. Шарташ.

№ 12: ст. Дворец Спорта — ул. Московская — ул. Челюскинцев — ул. Уральская — ул. Гагарина — УрФУ — пр. Ленина — ул. Луначарского — ст. ЦПКиО — ул. Луначарского — ул. Куйбышева — ул. Радищева — ул. Московская — ст. Дворец Спорта.

Полина Хабарова