«ТНС энерго» взыскало с «Высшей лиги» более 1 млн за повреждение электросчетчика

Арбитражный суд Ярославской области удовлетворил встречный иск ПАО «ТНС энерго Ярославль» к ООО «Элита» (Кострома, сеть магазинов «Высшая лига») о взыскании 1 млн 18 тыс. руб. за безучетное потребление электроэнергии в магазине в Ярославле на Московском проспекте, 121, корп.3. Решение опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Изначально ООО «Элита» обратилось в суд с иском о признании незаконными актов о неучтенном потреблении электрической энергии. 18 апреля специалисты «Россети Центр» провели проверку приборов учета, в ходе которой выявили «вмешательство в схему учета измерительного комплекса путем нарушения изоляции вторичных цепей трансформаторов тока с целью замыкания прибора учета».

В связи с этим «ТНС энерго» выставило счета на оплату безучетного потребления электроэнергии на сумму около 1 млн руб. ООО «Элита» оспорило вывод о вмешательстве в схему учета измерительного комплекса на том основании, что экспертиза повреждений не проводилась, а пломбы приборов учета не нарушены. Суд встал на сторону энергетиков.

«Выявленное сетевой компанией нарушение изоляции вторичных цепей трансформаторов тока позволило потребителю осуществить замыкание прибора учета и осуществлять потребление электроэнергии в отсутствие ее учета. Динамика потребления по приборам учета свидетельствует о значительном увеличении фиксируемого счетчиками потребления после устранения сетевой организацией выявленных нарушений»,— говорится в решении Арбитражного суда Ярославской области.

Суд признал обоснованными выставленные счета за безучетное потребление, а также пени. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Антон Голицын