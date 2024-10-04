В Курчатовском районе Челябинска построят ФОК для занятий гандболом

Мэрия Челябинска предоставила разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на участке в Курчатовском районе. На территории планируется построить физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) для занятий гандболом, следует из постановления на сайте мэрии.

ФОК разместят на земельном участке площадью 11 тыс. кв. м. Не менее 50% этой территории озеленят. Инициатором проекта стал Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска.

Виталина Ярховска