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В Курчатовском районе Челябинска построят ФОК для занятий гандболом

Мэрия Челябинска предоставила разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на участке в Курчатовском районе. На территории планируется построить физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) для занятий гандболом, следует из постановления на сайте мэрии.

ФОК разместят на земельном участке площадью 11 тыс. кв. м. Не менее 50% этой территории озеленят. Инициатором проекта стал Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска.

Виталина Ярховска

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