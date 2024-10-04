Житель Челябинска оштрафован на 500 тыс. рублей за призывы к свержению власти

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге вынес приговор 24-летнему жителю Челябинска, обвиняемому в публичных призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). С учетом раскаяния и полного признания вины ему назначено наказание в виде штрафа 500 тыс. руб., сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

Уголовное дело было возбуждено и расследовано следственным органом УФСБ. Суд и следствие установили, что с января по февраль 2024 года житель Челябинска размещал в telegram-чатах комментарии, которые содержали призывы к свержению действующей власти.

УФСБ России по Челябинской области продолжает выявлять аналогичные преступления. В октябре сотрудники ведомства задержали 36-летнего жителя региона. По данным следствия, он, являлся сторонником радикальных взглядов, разместил в публичном доступе — мессенджере Telegram материалы, содержащие признаки оправдания террористической деятельности.

В отношении челябинца возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. Устанавливаются иные возможные факты его противоправной деятельности.