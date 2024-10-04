У жительницы Ярославля после преследования изъяли автомобиль

В Ярославле у местной жительницы изъяли автомобиль из-за неоплаченных штрафов за нарушение ПДД и иных задолженностей на общую сумму 250 тыс. руб. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ярославской области, Telegram-канал Фото: Госавтоинспекция Ярославской области, Telegram-канал

2 октября на Московском проспекте судебные приставы и сотрудники ГАИ при помощи специальной программы выявляли лиц, уклоняющихся от оплаты долгов. Так, был обнаружен автомобиль Toyota Corolla, собственник которого не оплатил штрафы.

Полицейские попытались остановить машину, но 50-летняя водитель проигнорировала требование и продолжила движение. После непродолжительного преследования автомобиль был остановлен, в отношении водителя составлен протокол, а на транспорт наложен арест с изъятием его из пользования у собственника.

Алла Чижова