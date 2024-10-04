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В Шурышкарском районе ЯНАО снесут 31 аварийный дом

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) на территории Шурышкарского района планируют снести 31 аварийный дом в 2024 году — для муниципалитета это рекордное число. Как сообщил глава района Олег Попов в своем telegram-канале, в 2023 году снесли только 20 домов.

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Фото: telegram-канал главы Шурышкарского района Олега Попова

Фото: telegram-канал главы Шурышкарского района Олега Попова

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Фото: telegram-канал главы Шурышкарского района Олега Попова

Фото: telegram-канал главы Шурышкарского района Олега Попова

Все работы планируют завершить до конца года — демонтаж запланирован во всех крупных поселках района и в малых деревнях Пословы и Новый Киеват. «Приятно видеть, как наши села преображаются и освобождаются от ветхих строений. Большее число из перечня строений к сносу в Мужах. Их 19, на двух работы уже завершены»,— сказал господин Попов.

Ранее власти Салехарда (ЯНАО) запланировали до 2030 года расселить жителей всех аварийных домов, до конца 2024 года расселят 44 дома под снос. С начала года в городе сдали девять новых домов, в которых жители заселили 978 квартир общей площадью более 35 тыс. кв. м.

Ирина Пичурина

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