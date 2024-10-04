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В Татарстане можно будет купить исторические здания за один рубль

В Татарстане предприниматели смогут купить три исторических здания за один рубль. Инициатива направлена на сохранение культурного наследия республики, сообщает «Татар-Информ».

В Татарстане можно будет купить исторические здания за один рубль

В Татарстане можно будет купить исторические здания за один рубль

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

В Татарстане можно будет купить исторические здания за один рубль

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Приобрести здания можно будет с условием проведения реконструкции объекта в течение пяти лет. После восстановления здание может быть адаптировано под рестораны, музеи, гостиницы, но не промышленные объекты.

Сейчас здания для покупки можно рассмотреть в Елабуге и Чистополе. В Елабуге — дом жилой при земском мужском училище XIX века (срок подачи заявок завершен 30 сентября). В Чистополе — дом, где жил К. А. Тренев, П. А. Павличенко, двухэтажный полукаменный жилой дом с воротами конца XIX века и жилой дом середины XIX века.

В Елабуге также в ближайшее время планируют реализовать здание городского училища 1890 года и флигель усадьбы мещанина Новикова 1852 года. В Чистополе еще 11 объектов, включая жилые дома разных эпох: жилой дом начала XX, дом купца Шамсутдинова XIX века, усадьба А. С. Лихачева середины XIX, жилой дом Логутовых середины XIX века и другие. Также Минземимущество Татарстана планирует выставить на продажу дом купца Каретникова на ул. Баумана, 66.

Зарина Акбирова

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