Обещавший бизнесмену решить вопрос с партнером уфимец задержан за мошенничество

Управление ФСБ по Башкирии пресекло попытку хищения 1 млн руб. В покушении на мошенничество в крупном размере (ч. 3 ст. 30 - ч. 3 ст. 159 УК РФ) подозревается 38-летний житель Уфы.

Как сообщили пресс-службы управлений ФСБ и СКР, потерпевшим по уголовному делу проходит 35-летний уфимец, который вместе с партнерами в марте 2024 года оплатил поставку строительных материалов из-за рубежа. В последующем счета организации были заблокированы, а ее учредитель перестал отвечать на телефонные звонки и скрылся.

«Получив неустановленным путем сведения о финансовых затруднениях предпринимателя, к нему обратился 38-летний злоумышленник, предложивший за денежное вознаграждение установить местонахождение пропавшего руководителя коммерческой организации и получить сведения о наличии и движении денежных средств по расчетным счетам указанного юридического лица, используя свои якобы имеющиеся связи в органах безопасности»,— говорится в пресс-релизе.

При этом, по версии следствия, он не планировал помогать предпринимателю, а собирался лишь похитить деньги.

Потерпевший обратился в органы ФСБ, обвиняемый был задержан при передаче денег. При задержании у него изъяли 1 млн руб. и оригинальное удостоверение сотрудника полиции со сроком действия до 2014 года. В настоящее время судом по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Наталья Балыкова