За минувшие сутки в Казани произошло 174 ДТП

Третьего октября в столице Татарстана произошло 174 ДТП, семь из которых — с пострадавшими: два пешехода — водители не уступили дорогу; два — в результате столкновения; один — наезд на стоящее транспортное средство; два падения пассажиров в начале движения и при резком торможении. Данные опубликовала пресс-служба Госавтоинспекции Казани.

Всего за минувшие сутки в Казани сотрудники задержали семь водителей в состоянии алкогольного опьянения, а пять граждан было доставлено в отделы полиции по подозрению в совершении преступлений.

Второго октября в Альметьевском районе на перекрестке автомобиль «ГАЗель» съехал с дороги и врезался в дерево. Машина загорелась. В результате ДТП водитель автомобиля скончался на месте. Пассажира «ГАЗели» госпитализировали в медучреждение.

Первого октября в Тукаевском районе Татарстана 18-летний водитель автомобиля «Лада» сбил пешехода. Он скончался в результате ДТП. ДТП произошло на 1-м км дороги Набережные Челны — Водозабор — пос. Новый. Госавтоинспекция Татарстана сообщает, что пешеход шел по проезжей части в попутном направлении без световозвращающих элементов.

Зарина Акбирова