Предпринимательницу из Магнитогорска осудили за создание финансовой пирамиды

Ленинский районный суд Магнитогорска вынес приговор по уголовному делу в отношении директора ООО «Октагонгрупп» Алины Латыповой. Она признана виновной по ч. 2, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Компания работала по принципу финансовой пирамиды, сообщает прокуратура Челябинской области.

Суд установил, что директор организации с августа 2021 года по ноябрь 2022 года заключала с гражданами договоры инвестиционного займа. При этом она обманывала потерпевших о наличии возможности исполнения обязательств по выплатам под высокие проценты. Первым вкладчикам компания перечисляла деньги за счет поступления средств от новых участников. В итоге Алина Латыпова похитила у 37 граждан из различных регионов России денежные средства в сумме свыше 17,7 млн руб. Кроме того, она убедила двух потерпевших перечислить ей около 300 тыс. руб., чтобы якобы помочь приобрести дорогостоящие телефоны по заниженной стоимости. Деньгами директор фирмы распорядилась по своему усмотрению.

Суд приговорил Алину Латыпову к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и удовлетворил исковые требования потерпевших о возмещении ущерба на сумму свыше 16 млн руб.

Виталина Ярховска