В Тюмени завершился профессиональный конкурс педагогов «Мастер года — 2024»

В Тюмени завершился Всероссийский конкурс педагогических работников системы среднего профессионального образования «Мастер года — 2024». Как сообщили в информационном центре областного правительства, в нем приняли участие представители всех 89 регионов России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Церемония награждения конкурса «Мастер года – 2024» в Тюмени

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области Церемония награждения конкурса «Мастер года – 2024» в Тюмени

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Конкурс проходил в период с 28 сентября по 2 октября. Церемония награждения состоялась в спорткомплексе «Центральный». «Мастером года — 2024» стал преподаватель Курского автотехнического колледжа Дмитрий Медведев. Отмечается, что в десятку лучших вошел представитель Тобольского многопрофильного техникума Андрей Томилов.

«Тюменская область входит в тройку лучших в России по синхронизации профессионального образования с экономикой региона. Путь сотрудничества техникумов, колледжей и вузов с представителями реального сектора экономики — абсолютно правильный»,— отметил губернатор Александр Моор.

На церемонию награждения прибыл первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев. По его словам, конкурс был организован на высоком профессиональном уровне. «Мы проводим конкурс "Мастер года" уже четвертый раз и видим, как из года в год он становится все интереснее и динамичнее, сколько пользы приносит системе среднего профессионального образования, системе подготовки кадров»,— сказал господин Бугаев.

Полина Хабарова