Ярославский суд рассмотрит дело о мошенничестве с муниципальной землей

В Кировский районный суд Ярославля направлено уголовное дело в отношении троих местных жителей, которые обвиняются в мошенничестве с муниципальной землей на 49 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

По версии следствия, в 2013-2021 годах обвиняемые получали земельные участки на улицах Красноборской и Осташинской под строительство социальных объектов, а именно крематория и гаражей для инвалидов. Объекты построены не были, но поставлены на учет, что позволило выкупить землю за 15% от кадастровой стоимости.

«В результате были похищены два земельных участка общей площадью более 2,2 га, стоимость которых составила 49 млн руб. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Кировский районный суд Ярославля»,— сообщили в прокуратуре.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что один из похищенных участков, предназначавшийся для строительства крематория, был возвращен в муниципальную собственность. Заявление о возврате второго участка рассматривается.

Алла Чижова