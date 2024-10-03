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Найден похищенный из Ярославского зоопарка кенгуру

Сотрудники полиции нашли кенгуру, который был похищен из Ярославского зоопарка. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Фото: МВД России

Фото: МВД России

«Моими коллегами из УМВД России по Ярославской области и ГУ МВД России по Московской области в результате оперативно-розыскных мероприятий на территории г. Королев Московской области обнаружен детеныш кенгуру, ранее похищенный из Ярославского зоопарка»,— написала госпожа Волк.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что ранее полиция задержала подозреваемого в хищении трех кенгуру из ярославского и калужского зоопарков. В сумке у подозреваемого нашли животных из Калужской области: один детеныш кенгуру погиб, второго отправили в ярославский зоопарк на передержку. СМИ сообщали, что ярославского кенгуру Кроша могли продать в московский частный зоопарк.

Алла Чижова

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