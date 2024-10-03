Найден похищенный из Ярославского зоопарка кенгуру

Сотрудники полиции нашли кенгуру, который был похищен из Ярославского зоопарка. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МВД России Фото: МВД России

«Моими коллегами из УМВД России по Ярославской области и ГУ МВД России по Московской области в результате оперативно-розыскных мероприятий на территории г. Королев Московской области обнаружен детеныш кенгуру, ранее похищенный из Ярославского зоопарка»,— написала госпожа Волк.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что ранее полиция задержала подозреваемого в хищении трех кенгуру из ярославского и калужского зоопарков. В сумке у подозреваемого нашли животных из Калужской области: один детеныш кенгуру погиб, второго отправили в ярославский зоопарк на передержку. СМИ сообщали, что ярославского кенгуру Кроша могли продать в московский частный зоопарк.

Алла Чижова