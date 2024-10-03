«РусЛайн» заявил о начале полетов Москва - Ярославль

Прямое авиасообщение между Ярославлем и Москвой возобновится 18 октября. Об этом сообщили в авиакомпании «РусЛайн».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Рейсы из Туношны будут выполняться два раза в неделю: в пятницу и воскресенье. Вылет из Москвы в 18:30, прилет в Ярославль – в 19:25. Вылет из Ярославля в 20:10, прилет в Москву – в 21:05. Полеты будут выполняться на 50-ти кресельных канадских самолетах Bombardier CRJ100/200. Стоимость билетов составит 2 тыс. руб.

Планируется, что рейсы будут осуществляться до 28 марта 2025 года, пока продажа билетов доступна только на рейсы до конца года.

«Мы с октября открываем новое направление из Ярославля в Москву. По нашей оценке, трафик пассажиров из этого региона растет. В связи с этим мы уверены, что рейсы в столицу будут пользоваться широким спросом»,– прокомментировал директор департамента сети маршрутов и продаж авиакомпании «РусЛайн» Ростислав Петров.

Напомним, что авиасообщение было прервано летом 2022 года. О его скором возобновлении губернатор Михаил Евраев объявил на пресс-конференции 25 сентября.

Алла Чижова